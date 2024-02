Il riscatto sociale passa anche attraverso il lavoro: nuova vita per oltre 110 detenuti

Sottoscritto nel carcere di Forlì il nuovo “Protocollo Unitario d’intesa per il sostegno all’inserimento socio-lavorativo di persone in esecuzione penale interna ed esterna e persone ex detenute sul territorio di Forlì-Cesena”. "Il Protocollo rappresenta motivo di grande soddisfazione ed orgoglio poiché sancisce 18 anni di attività sul territorio provinciale a favore della formazione e dell’inserimento nel mondo del lavoro di persone in esecuzione penale o ex detenute", ha dichiarato Carmela De Lorenzo, direttrice del carcere di Forlì.

"E’ diventato infatti “maggiorenne” l’impegno di una rete che è man mano cresciuta, fino a raggiungere gli attuali 42 firmatari, che confermano la volontà di promuovere una più decisa cooperazione ed operatività", ha proseguito, ricordando che "il 6 febbraio 2006, dalla stretta collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Forlì-Cesena, è nato il primo laboratorio produttivo "Altremani" interno al carcere, nell’ambito dell’iniziativa comunitaria "Equal Pegaso". Negli anni i laboratori sono diventati sette, quattro di assemblaggio di materiale elettrico e falegnameria, uno di saldatura, uno di cartiera e uno di incollaggio shopper, raggiungendo volumi produttivi significativi e distinguendosi come buona prassi a livello nazionale".

"In 18 anni - ha rendicontato - oltre 110 detenuti sono stati regolarmente assunti ed inseriti nelle attività produttive: risultati importanti a testimonianza dell’impegno costante e continuativo profuso dalla partnership a sostegno dell’inserimento lavorativo". Si tratta quindi di un "grande traguardo, capace di mettere al centro i detenuti, il loro lavoro, offrendo alle persone la possibilità di un vero riscatto sociale. Il lavoro è la giusta chiave per scongiurare i pericoli di recidiva ed è l’unico mezzo di vera riabilitazione e rieducazione alla legalità e alle regole della società civile".

"A questi laboratori vanno i miei complimenti - ha sottolineato Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della Regione Emilia- Romagna - ed un sincero grazie per il lavoro prezioso che viene fatto quotidianamente. La Regione finanzia la parte formativa di alcuni di questi laboratori ritenendoli una importante opportunità di riscatto sociale".

"I laboratori dimostrano quanto il carcere sia anche una comunità capace di riabilitare e restituire dignità alle persone - sono le parole di Lia Benvenuti, direttrice generale Techne, agenzia formativa pubblica di proprietà del Comune di Forlì (attraverso Livia Tellus Romagna Holding Spa) e del Comune di Cesena, che all’interno dei Laboratori ha funzioni di regia, tutoraggio e monitoraggio. - grazie al lavoro, commissionato dalle tante aziende virtuose socie dell’impresa sociale Altremani, rappresentando un passaggio fondamentale per un efficace reinserimento dei detenuti nella vita sociale e lavorativa”.

Sono intervenuti alla firma del Protocollo Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì; Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della Provincia di Forlì-Cesena; Paola Casara, assessora alle politiche per l'impresa, servizi educativi, scuola e formazione del Comune di Forlì; Carmelina Labruzzo, assessora ai Servizi per le persone e le famiglie del Comune di Cesena; Filippo Giovannini, presidente Unione Rubicone e Mare; Francesco Billi, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole; Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini; Raffaele Covino, dirigente dell’Ispettorato territoriale del lavoro Rimini-Forlì-Cesena - sede di Forlì e tanti altri.