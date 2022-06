Il rispetto delle regole spiegate ai più piccoli: la Polizia Stradale alla "Santa Maria del Fiore"

Quello appena concluso è stato un weekend di intenso lavoro per il personale della Polizia Stradale di Forlì, come sempre impegnato sulle strade e autostrade della Provincia. Le oltre 40 pattuglie hanno soccorso 20 conducenti in difficoltà, oltre a contestare 81 violazioni al Codice della Strada e tagliare oltre 100 punti dalle patenti degli automobilisti indisciplinati. Ritirate anche 4 patenti di guida, di cui 2 per guida in stato di ebbrezza. Per diffondere la cultura della sicurezza anche tra i più piccoli, inoltre, la Polizia di Stato torna spesso sui banchi di scuola: venerdì mattina i poliziotti della Sezione e Sottosezione di Forlì, infatti, hanno incontrato oltre 60 bambini dell’istituto “Santa Maria del Fiore” dai 3 ai 5 anni di età, per parlare dell’importanza del rispetto delle regole anche quando si usa la bicicletta o si attraversa la strada. I bambini hanno visto da vicino una macchina della Polizia Stradale e tutto quello che contiene e a ciascuno di loro è stato consegnato un patentino per ricordare l’incontro.