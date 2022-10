Il ritorno degli Alpini a Tredozio: "Siano da esempio per coltivare la Pace"

Dopo tre anni di limitazioni causate dalla pandemia, gli Alpini si sono radunati domenica a Tredozio. L’occasione sono stati i festeggiamenti per il 45esimo anniversario della costituzione del Gruppo Alpini di Tredozio, appartenenti alla Sezione Bolognese – Romagnola del Corpo. "L’apposizione di una corona commemorativa al monumento agli Alpini di Tredozio è il doveroso riconoscimento a ciò che questo corpo rappresenta - afferma il sindaco Simona Vietina -: ordine, rigore, senso civico, disciplina e responsabilità. Valori fondanti per la nostra società, che devono rappresentare il fondamento e l’esempio per le generazioni future, soprattutto in un momento come quello attuale in cui la pace non è affatto scontata".