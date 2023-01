Il rogo divampa da una bombola in un garage: alcune abitazioni inagibili

Paura nella prima serata di lunedì per un incendio divampato in un garage in via Pisacane, a Castrocaro. L’allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 18. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il rogo sarebbe scaturito da una bombola depositata all'interno, ma le cause sono ancora al vaglio dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. L’incendio ha sviluppato una densa nuvola di fumo, che ha invaso le unità abitative. Concluso l’intervento, i pompieri hanno dichiarato inagibili le abitazioni sovrastanti. Sul posto sono Intervenuti anche i sanitari del 118, ma nessuno ha riportato conseguenze fisiche.