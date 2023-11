Il rogo trasforma il trattore in uno scheletro di lamiere. I Vigili del Fuoco bloccano l’estensione delle fiamme

Intervento dei Vigili del Fuoco domenica mattina nel podere “La Badia”, nel comune di Predappio. Mancavano pochi minuti alle 11,30, quando alla sala operativa del 115 è stato segnalato l'incendio di un mezzo agricolo. Le squadre giunte sul posto hanno operato per contenere e spegnere le fiamme che si stavano propagando a vicine strutture evitando ulteriori danni. Non vi sono stati feriti. Sul posto hanno operato per i rilievi di legge i Carabinieri.