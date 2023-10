Il Rotary Club celebra la Giornata Mondiale della Polio

Martedì alle 20 al Grand Hotel Terme di Castrocaro verrà celebrata la Giornata Mondiale della Polio durante l’Interclub dei Rotary Club della Romagna. All’evento, intitolato “Africa in movimento”, sarà presente anche il Governatore del Distretto 2072, Fiorella Sgallari, che interverrà insieme a don Dante Carraro, direttore Ong Medici con l’Africa Cuamm, e Andrea Saletti, nipote di Annalena Tonelli, missionaria laica forlivese che operò in Kenya e Somalia e di cui quest’anno si ricorda il ventesimo anniversario della morte. Porteranno i saluti anche i presidenti dei Rotary Club della Romagna, tra cui Paola Battaglia (Forlì), e Daniele Carloni (Forlì Tre Valli).

“End Polio Now” è il progetto del Rotary International a cui in questi anni è stata dedicata la maggiore attenzione da parte dei Club di tutto il mondo. Il programma internazionale, infatti, punta alla definitiva eradicazione della poliomielite nel mondo. A partire dalla fine degli anni Ottanta, grazie a campagne vaccinali su vasta scala, i rotariani hanno aiutato ad immunizzare contro la polio oltre 2.5 miliardi di bambini in centinaia di Paesi e attualmente rimangono solo pochi casi in alcune aree. Gli oltre quindici Club della Romagna aderiranno così alla serata della World Polio Day e devolveranno a tale progetto anche una parte della quota di partecipazione. Sarà presente pure il medico forlivese Salvatore Ricca Rosellini, socio del Rotary Club Forlì, che da tempo segue il progetto a livello locale e distrettuale e che negli anni scorsi ha anche curato il libro “Vincere la polio. La vera storia” (ed. Bononia University Press).