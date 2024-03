Il Rotary Club dona pacchi alimentari ai centri di ascolto delle parrocchie dei Romiti, Ravaldino e Trinità

Alberto Cecchini, Board Director del Rotary International, parlerà di “Cambiamento ed evoluzione del Rotary International” martedì al Grand Hotel Terme di Castrocaro durante l’Interclub dei Rotary Club della Romagna. All’incontro saranno presenti anche il Rotary Club Forlì e il Forlì Tre Valli, con i presidenti Paola Battaglia e Daniele Carloni, e parteciperà il Governatore del Distretto rotariano 2072, Fiorella Sgallari.

Intelligenza artificiale

Dall’1 al 3 marzo, inoltre, presso il Ceub di Bertinoro si è svolto l’XI Ryla Junior dal titolo “La Generazione dell’Intelligenza Artificiale: creatività e lavoro”, organizzato dal Distretto per i ragazzi dai 14 ai 18 anni, mentre sabato 16 al Campus di Forlì, dell’Università di Bologna, sono in programma il Seminario di Istruzione per i Presidenti Eletti (SIPE) e il Seminario di Istruzione per i Segretari Eletti (SISE).

Solidarietà

Nei giorni scorsi alcuni rotariani forlivesi si sono recati al Caab di Bologna per confezionare pacchi di alimenti in occasione del “Food for families”, alcuni dei quali sono stati poi portati ai centri di ascolto delle parrocchie dei Romiti, Ravaldino e Trinità. Alla consegna erano presenti anche il parroco dei Romiti, don Loriano Valzania, la presidente del Rotary Club Forlì, Battaglia, il prefetto del Club, Massimo Saviotti, e alcuni volontari dei centri di ascolto. Continua, inoltre, il service “La Musica che cura”, coordinato dalla socia Ilaria Mazzotti insieme alla presidente Battaglia, un ciclo di appuntamenti musicali in programma fino al 7 giugno nell’atrio dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni dove ogni venerdì alle 14 si esibiscono in concerto alcuni allievi delle scuole di musica di Forlì.

Musicoterapia

E martedì 26 marzo, al Circolo Aurora, la professoressa Barbara Zanchi, direttrice del Dipartimento di Musicoterapia del Conservatorio Statale di Musica “Maderna“ di Cesena, interverrà alla conviviale riservata ai soci su “La Musicoterapia come sostegno alla cura. Esperienza realizzata nel nostro territorio”.

L'incontro con coach Martino

Recentemente nella sala dell’Aeroporto Ridolfi, il coach della squadra di pallacanestro Unieuro, Antimo Martino, è stato ospite della conviviale dove è intervenuto su “Quanto è complessa ma importante la guida motivazionale del gruppo”. "Ringraziamo il coach Martino - si legge sulla pagina Facebook del Rotary Club Forlì - per la grande lezione di motivazione applicabile non solo al basket, ma ad ogni ambito della nostra vita".