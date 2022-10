Il Rotary Club Forlì al fianco della Caritas: si cucina una domenica al mese per le famiglie bisognose

Continua per il secondo anno consecutivo il service di solidarietà a favore della Caritas promosso dal Rotary Club Forlì, che da domenica prossima fino al 12 marzo aiuterà il servizio Mensa un giorno al mese. I soci rotariani, infatti, si metteranno volontariamente a disposizione per preparare e servire i pasti alle persone in difficoltà che si rivolgono alla struttura in via Fossato Vecchio. Il progetto è stato presentato dal presidente del sodalizio, Filippo Cicognani, durante una recente conviviale dei soci al Circolo dell’Aurora.

"È importante - ha affermato Cicognani - continuare a sostenere la Mensa della Caritas e proseguire quanto iniziato lo scorso anno, visto l’aumento delle nuove povertà e delle situazioni di crisi che riguardano sempre più persone singole e famiglie". I membri del sodalizio predisporranno la sala, prepareranno e impiatteranno i pasti che verranno poi distribuiti in modalità self-service, laveranno le stoviglie e sistemeranno la cucina e la sala al termine del servizio. Vi saranno due turni di 5-6 persone, dalle 15 alle 17.45 e dalle 17.15 alle 20 e i pasti, per una sessantina di persone, verranno serviti dalle 17.45 alle 19. Il menù comprende un primo, un secondo con contorno, frutta e dolce, preparati con prodotti forniti dalla Caritas in base alle disponibilità del momento, mentre il socio rotariano Guido Sassi, della Pollo del Campo, come lo scorso anno metterà a disposizione la carne di pollo per tutte le giornate in cui il Rotary sarà presente al turno di mensa. Il progetto si avvarrà anche della collaborazione del Gruppo Consorti e dei giovani del Rotaract e il coordinamento del service è a cura del socio Luca Montali, presidente della Commissione Progetti di Servizio. Il service proseguirà nelle domeniche 13 novembre, 11 dicembre, 8 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo.

"L’entusiasmo nella partecipazione di molti di noi - ha affermato Montali - l’apprezzamento del nostro impegno e servizio da parte della Caritas e il fatto che sia stato utile a cementare la conoscenza e l’affiatamento tra molti soci, ci ha indotto a maturare la convinzione dell’opportunità di riproporre questo service, certi anche che aiutare con la nostra opera un’organizzazione come la Caritas, sempre in prima linea sul nostro territorio a fronteggiare le esigenze dei più bisognosi, rientri negli obiettivi del Rotary". Il sodalizio, inoltre, ha recentemente realizzato un service di solidarietà a favore dell’Associazione Anffas donando un contributo per l’acquisto di un sollevapersone per disabili. L’assegno simbolico di 1.500 euro è stato consegnato dal presidente Cicognani a Giuliana Gaspari, presidente Anffas, e a Marilena Barzanti, ospiti della serata conviviale rotariana durante la quale il progetto è stato illustrato.