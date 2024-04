Il Rotary Club Forlì celebra 75 anni di attività. Cerimonia con il "Premio per la Lirica"

Il Rotary Club Forlì compie 75 anni di vita e di attività. Per celebrare l’anniversario di fondazione del sodalizio, martedì alle 20 al Grand Hotel Terme di Castrocaro si svolgerà la conviviale dei soci dove interverrà il Governatore del Distretto 2072, Fiorella Sgallari, introdotta dal presidente, Paola Battaglia. Durante la serata ci sarà anche la consegna del “Premio per la Lirica del Rotary Club Forlì Fernando Battaglia”, istituito quest’anno per promuovere la musica all’interno di vari progetti, fra cui quello della musicoterapia.

Proseguono le azioni del Club sul territorio, e fra i service in corso vi è infatti “La musica che cura”, messo in campo per il secondo anno consecutivo. Il progetto, inaugurato recentemente, è curato dalla socia Ilaria Mazzotti, segretaria del Club e presidente della Sottocommissione Progetto District Grant, e propone fino al 7 giugno un ciclo di appuntamenti musicali nell’atrio dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni, dove ogni venerdì alle 14 si esibiscono in concerto alcuni allievi delle scuole di musica di Forlì. E proprio in collegamento con il service, nei giorni scorsi al Circolo Aurora, in Corso Garibaldi 80, si è svolta una conviviale con ospite Barbara Zanchi, direttrice del Dipartimento di Musicoterapia del Conservatorio Statale di Musica “Maderna“ di Cesena, che è intervenuta, insieme al socio Enrico Valletta, primario dell’Unità operativa di Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni, su “La Musicoterapia come sostegno alla cura. Esperienze realizzate nel nostro territorio”.

"La musica è relazione - affermano i responsabili del Rotary Club Forlì - e la musicoterapia fornisce gli strumenti per rafforzarla anche in momenti difficili dei percorsi di vita. Il nostro Club sta realizzando un importante District Grant proprio sulla musicoterapia che si avvale della consulenza scientifica della professoressa Zanchi. Il momento conclusivo si terrà sabato 25 maggio al Teatro San Luigi di Forlì con una mattina di studio e confronto che vedrà la partecipazione di medici, psicologi e musicoterapeuti". Domenica 14, inoltre, i rotariani visiteranno la mostra “Preraffaelliti. Rinascimento Moderno” ai Musei San Domenico, mentre martedì 16 alle 20 è in programma la serata conviviale al Circolo Aurora con l’intervento di Fulvio Balestra, insegnante di yoga, fisioterapista, erborista, esperto di alimentazione naturale, operatore shiatsu, che parlerà di “Viaggio attraverso i secoli: lo Yoga, dalla sua antica origine alle sue pratiche contemporanee”.