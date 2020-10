Il Rotary Club incontra il governatore distrettuale Adriano Maestri

Il Governatore del Distretto 2072, Adriano Maestri, arriva in visita al Rotary Club Forlì mercoledì 21 ottobre e incontra i soci alle ore 20 in webconference con collegamento da Palazzo Albicini, dove oltre a Maestri sono presenti, nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid, il presidente del sodalizio, Massimo Amadio, e una ristretta delegazione del Club.

Nella tradizionale visita annuale del Governatore verranno presentate le attività del Rotary Club Forlì, illustrati i service svolti, quelli da realizzare nell'annata 2020-2021 e il programma del presidente Amadio, che introdurrà l'incontro e presenterà anche le relazioni delle varie commissioni. Tra i service saranno illustrati quello per la riqualificazione e la valorizzazione del centro storico di Forlì e quelli realizzati per sostenere la sanità forlivese e romagnola in questo tempo di pandemia.

Prima della conviviale il Governatore incontrerà il Consiglio direttivo e i presidenti delle commissioni, e la moglie Natalina Poggi presenterà ad una delegazione ristretta del Gruppo Consorti, guidato da Genziana Bandini, il progetto distrettuale che quest'anno coinvolge anche i giovani del Rotaract e punta alla realizzazione di due service, uno dedicato all'ambiente, in particolare al sostegno agli istituti di Agraria nella tutela delle api, e l'altro all'emergenza Covid. Nel corso della conviviale, inoltre, saranno ripercorsi gli indirizzi del Rotary International, presieduto per l'annata 2020-2021 da Holger Knaack, che ha scelto il motto "Rotary opens opportunities - Il Rotary crea opportunità".

Durante la serata verranno pure presentate le iniziative legate alla lotta alla poliomielite a livello internazionale con la campagna mondiale "End Polio Now" e sarà rilanciato l'appuntamento con la Giornata Mondiale della Polio che ricorre sabato 24 ottobre e che i soci celebreranno con un interclub in videoconferenza cui parteciperanno i club dell'Area Romagna Centro con relatori il past president del Rotary Club Forlì, il dottor Claudio Cancellieri, e il socio dottor Enrico Valletta che interverranno su "2020 anno del Covid-19, ma la Polio e le altre malattie infettive diffusive?".

Il Governatore Maestri è originario del Ravennate ma vanta un lungo legame con Forlì per la sua attività professionale nel settore bancario. Sabato 17, inoltre, il SEFR (Seminario Fondazione Rotary) distrettuale si è svolto in videoconferenza sulla piattaforma Zoom con collegamento dalla Fiera di Forlì dove era presente una ristretta delegazione distrettuale con il Governatore Maestri insieme, fra gli altri, al presidente del Rotary Club Forlì, Amadio, e a quello del Tre Valli, Davide Bellini, che hanno portato il saluto. Venerdì 16, inoltre, il dottor Salvatore Ricca Rosellini del Rotary Club Forlì è intervenuto su "Rotary: etica e servizio" durante la Conviviale organizzata dal Rotary Club Cervia-Cesenatico all'Adriatic Golf Club Cervia e altri appuntamenti rotariani, nel rispetto delle norme di sicurezza e salvo limitazioni dovute al covid, sono in programma sabato 24 ottobre a Forlì in memoria di Martino Brunelli e a Cusercoli, nell'ambito della rassegna Borgo in Arte, il "Memorial Roberto Pistolesi" dedicato al socio architetto recentemente scomparso.