Il Rotary Club nel segno della solidarietà: preparazione e distribuzione pasti per la Caritas

Un nuovo service di solidarietà a favore della Caritas è stato messo in campo dal Rotary Club Forlì che, a partire da domenica, aiuterà il servizio mensa un giorno al mese per i prossimi sei mesi. I soci si metteranno così a disposizione predisponendo la sala, preparando e impiattando i pasti, che verranno distribuiti in modalità self-service, sistemando la cucina e la sala al termine del servizio. Vi saranno turni di circa due ore così che ci si possa alternare nella preparazione e distribuzione del cibo e coprire l’intero orario del pasto della giornata.

Questo service a favore della Caritas durerà fino a marzo e si avvarrà anche della collaborazione del Gruppo Consorti e dei giovani del Rotaract. Il socio Guido Sassi si è impegnato a garantire, attraverso la Pollo del Campo, la carne di pollo in tutte le giornate in cui il Rotary sarà presente al turno di mensa. I circa 60 pasti distribuiti saranno costituiti da un primo, un secondo e un contorno preparati sul posto con le indicazioni e le modalità fornite dalla Caritas. Il coordinamento del service è a cura del socio Luca Montali e i turni, frazionati in fasce orarie dalle 14.30 alle 20, saranno di circa 5 o 6 persone e si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid con obbligo di green pass per i volontari.

"A questo service - ha affermato il presidente del Rotary Club Forlì, Pierluigi Ranieri, che recentemente ha presentato il progetto durante una conviviale a Palazzo Albicini - vogliamo dare una duplice valenza. La prima è quella di aiutare la Caritas, sempre in prima linea sul nostro territorio a fronteggiare le esigenze dei più bisognosi, e che nei giorni festivi e prefestivi si avvale dell’opera dei volontari per il servizio mensa. La seconda è quella di confrontarci con una realtà che probabilmente in molti non conosciamo, cogliendo pure l’occasione di farlo insieme. Ciò è anche il modo migliore per accrescere la conoscenza e l’affiatamento tra di noi e non solo”.

Il service proseguirà nelle giornate di sabato 13 novembre, domenica 12 dicembre, domenica 9 gennaio, sabato 12 febbraio, domenica 13 marzo. Martedì 12 ottobre, inoltre, a Palazzo Albicini si svolgerà la conviviale riservata ai soci dove sarà ospite Attilio Rinaldi, della Fondazione Centro Risorse Marine di Cesenatico, che interverrà su “La tropicalizzazione del Mediterraneo, con particolare riferimento al Mare Adriatico”. Lo scorso 29 settembre, inoltre, al Grand Hotel di Castrocaro Terme, il professor Berardino Vaira dell’Università di Bologna è intervenuto su “L’avventura di un Premio Nobel: la scoperta del dottor Barry Marshall e del ruolo dell’helicobacter pylori nell’ulcera peptica” durante l’interclub del Rotary Club Forlì e del Tre Valli, guidati rispettivamente da Ranieri e da Enrico Bertoni, con la partecipazione anche del Rotaract e dell’Interact Club Forlì.