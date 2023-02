Il salotto culturale di Forlì celebra due anni di vita: il Circolo Aurora tra concerti, incontri e cene a tema

Si e'celebrato nella serata di sabato, giorno della Madonna del Fuoco, il 'compleanno' del Circolo Aurora che ha festeggiato così i due anni di vita. Sono state numerose le attività organizzate dal Circolo in questo lungo periodo e connotati tutti da una svolta culturale importante: presentazioni di libri e concerti, ma anche cene a tema, per ritrovare momenti importanti di convivialita' dopo le chiusure imposte dalla pandemia.

Soprattutto, come ricordato dal presidente Alessandro Torroni, incontri pubblici su temi di grande interesse come quello sulla legalita', tenutosi nel mese di dicembre per celebrare il trentennale delle stragi mafiose del 1992 e che ha visto l'intervento del Curatore generale della Fondazione Falcone, volto alla realizzazione di un progetto di comunita' anche a Forlì di cui il Circolo si fa promotore.

Numerosi i soci presenti alla cena e al successivo spettacolo teatrale sul palco del Salone Aurora, un grande omaggio agli attori del passato da Petrolini, Walter Chiari, Tognazzi, Vianello fino a Gigi Proietti, tributato dagli attori Alberto Guiducci e Sergio Casablanca. Sono tanti gli incontri in programma per tutto il mese di febbraio: sabato, alle 17,30, ci sarà la presentazione del libro 'Alla mia tavola' di Gianfranco Bolognesi a cura della giornalista Elsa Mazzolini che sara'intervistata da Rosanna Ricci.