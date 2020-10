Il San Giacomo sarà la nuova casa della musica: "40 concerti nel periodo natalizio"

Dopo il grande successo dell’arena estiva dei Musei San Domenico, la musica ‘si sposta’ nella suggestiva location dell’ex chiesa San Giacomo. A darne l’annuncio è l’assessore alla cultura Valerio Melandri: "Dal 3 dicembre al 17 gennaio prossimi la musica a Forlì si esibirà al San Giacomo. Nel rispetto della normativa Covid, vogliamo costruire una programmazione di eventi di assoluta qualità, aperta a tutti i generi musicali, da definire con associazioni e soggetti singoli e che, prima di tutto, non entri in contrasto con la stagione teatrale del Diego Fabbri".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Melandri spiega come sarà strutturata la nuova casa della musica: "Duecento posti a sedere in sicurezza, un calendario di una quarantina di appuntamenti e un palcoscenico d'eccezione che questa Amministrazione vuole mettere a disposizione di artisti e musicisti non solo del nostro territorio, ma di tutta Italia". "La ripartenza della stagione musicale dopo un lungo periodo di degenza forzata non solo non è scontata, ma va accompagnata in ogni suo passo - conclude Melandri -. Quello che intendiamo fare, dopo la sperimentazione estiva dell’arena San Domenico, è proseguire nell’individuazione di un luogo sicuro e a misura di cittadino che rechi le caratteristiche necessarie e compatibili con le misure di contrasto dell'epidemia, per continuare a fare musica di qualità con gli artisti al centro della rinascita culturale di Forlì e la Romagna". Per info e proposte: 0543-712629 (Servizio cultura – unita eventi Comune di Forlì). Il programma sarà poi consultabile sul sito www.comune.forli.fc.it