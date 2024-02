Il San Valentino della Fumettoteca nazionale, sei storie a fumetti dove protagonista è l'amore

La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub come ogni 14 febbraio, la Festa degli innamorati, non manca di aderire all'immancabile ricorrenza amorosa, proponendo al pubblico l'incontro con le coppie fumettate e indissolubili. Tanti, tantissimi i personaggi a fumetti che da decenni, ed oltre, fanno coppia fissa, sempre innamorate come dalla prima vignetta, un'occasione per conoscere e scoprire, o riscoprire, le coppie consolidata del fumetto con un'originale ed interessante esposizione online sul sito ufficiale, l'apertura gratuita pubblica straordinaria nel pomeriggio di mercoledì 14 febbraio, dalle ore 14:00 alle 18:00, e la proposta per 6 titoli di storie a fumetti per gli appassionati romantici. La Festa di 'San Valentino - Valentine's Day', anche quest'anno non manca di proporre in sede fumettotecaria un incontro aperto tra il pubblico e i fumetti, con gli innamorati nella Nona Arte, per riscoprire la produzione fumettistica e, al contempo, valorizzarne la ricchezza che questa produzione culturale e artistica è in grado di comunicare alla stessa città di Forlì. Rappresentare la produzione allineata al concetto di amore/fumettistico, un viaggio virtuale nelle immagini dedicate al tema della coppia consolidata e inseparabili, sebbene relegata nei fumetti. Tutti gli interessati potranno trovare un percorso espositivo in compagnia delle innumerevoli coppie tra le nuvolette, veramente troppe da poterle elencare, e una dolce sorpresa fra baci Perugina ed albi di fumetto in omaggio, fino ad esaurimento. La passione fumettistica, come appunto l’amore, è una rivelazione improvvisa ed una meravigliosa scoperta.

"Per gli appassionati di fumetti - spiega la fumettoteca - non c'è regalo migliore da ricevere che un fumetto, e per San Valentino, puntando sul romanticismo e i sentimenti, abbiamo preparato una lista, arbitraria, di 6 storie a fumetti dove c'è sempre l'amore, in tutte le sue forme, che la Fumettoteca Nazionale ritiene adeguati da leggere, sia per la festa degli innamorati che per tutto l'anno, in coppia se è possibile, altrimenti da soli. 1 - Makoto Ojiro 'Insomniacs after school', Edizioni J-Pop, un manga, fumetto in giapponese, sull'incontro tra Nakami e Isaki, due studenti insonni, un rifugio segreto e tante ore d'insonnia. Hanno poco in comune, ma scopriranno che gli opposti, a volte, si attraggono e che sotto le differenze superficiali possono nascondersi due animi affini. 2 - Joris Mertens 'Beatrice', una storia d’amore senza tempo destinata a vivere in eterno lungo un viaggio onirico attraverso gli anni col tono romantico e delicato. La giovane Beatrice è alla ricerca dei luoghi in cui sono state scattate le foto di una giovane coppia negli anni Venti, una ricerca che trasmette la vivace città in contrasto con la solitudine di Beatrice. Intriso di sensazione nostalgica e molta malinconia, troviamo la storia piena di incanto e atmosfera. 3 - Silvia Vecchini e Sualzo 'Forse l'amore', Edizioni Tunué, a scuola un ragazzo e una ragazza, gli sguardi si incrociano, sempre più di frequente, e poi parole, messaggi, sorrisi, il linguaggio di un amore che sboccia, timido eppure totalizzante come può essere un primo amore. 4 - Bastien Vivés 'Tra due cuori - Alice, Charlotte & Renaud', The Box edizioni, amiche d'infanzia col tempo compagne d'università Alice e Charlotte vivono una storia d'amore sospesa tra due cuori, anzi, tre. Charlotte incontra Renaud spesso, troppo spesso, una serie di coincidenze o forse un amore scritto nel destino? Però anche Alice incontra Renaud e la questione inizia a complicarsi. 5 - Eku Takeshima 'Whisper me a love song', Star Comics, la serie è in corso con 4 vol. usciti, storia d'amore tra ragazze dove ci si pone la domanda possibile che l'amore nasca da un banale equivoco? Una giovane liceale, Himari, rimane folgorata dalla bravura di Yori, cantante della band studentesca, e gli esprimere con entusiasmo la propria ammirazione. Yori equivoca e scambia la dichiarazione per un vero e proprio sentimento romantico. Infine, tra sorrisi e ghigni, 6 - Tito Faraci e Silvia Ziche con 'Quei due', Sergio Bonelli Editore, dove l'amore si mostra non solo rose e fiori. L'amore, strano ma vero, ha come tutte le cose una data di scadenza. E tra incomprensioni, insofferenze e tradimenti, ecco una storia della fine di una coppia dall'affiatato duo dell'umorismo feroce".

Un Social Community Hub, quello della Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle', dal grande valore intergenerazionale, una risorsa aggregativa, ludica ed educativa per i ragazzi, i giovani e gli adulti, un luogo di studio e di incontro, uno spazio di interesse pubblico gratuito e aperto a tutti. Un contesto cooperativo che, grazie alla consolidata Rete collaborativa e partecipativa della Fanzinoteca d’Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca’Ossi, l’Associazione Culturale 4live e Fumettomania Factory APS di Barcellona P.G. Messina, inserisce la sede fumettotecaria come punto di riferimento fumettistico dinamico e attivo a livello socio-culturale. In questa logica il mondo giovanile forlivese, e non solo, ha la possibilità esclusiva di concretizzare attività per nuove relazioni sociali e reti di socializzazione, grazie alla ‘Biblioteca dei Fumetti’, gratuitamente aperta, su richiesta, anche quando le altre biblioteche sono chiuse.