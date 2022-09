Il Secondo Gruppo inaugura le celebrazioni per il centenario dell'Aeronautica Militare

Nell’originale “location” delle officine del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli di via Solombrini e sulle note del Canto degli Italiani, sabato hanno avuto avvio le attività connesse con il centenario dell’Aeronautica Militare con un suggestivo concerto eseguito dalla Banda Musicale Città di Imola diretta dal Maestro Gian Paolo Luppi che, attraverso un ensemble musicale coinvolgente, ha reso omaggio ai valori, agli ideali e all’impegno dell’Aeronautica Militare fin dalla sua costituzione.

Ricorre, infatti, il prossimo 28 marzo il centesimo anniversario della forza armata “azzurra” che ha visto già dal 2022 iniziare un simbolico conto alla rovescia verso questa importante e sentita data commemorativa dell’Aeronautica Militare. Attraverso le celebrazioni del Centenario dell'Aeronautica, verranno rinsaldati e condivisi i valori e la cultura aeronautica su tutto il territorio nazionale, avvicinando i cittadini alla storia, alle tradizioni e alle evoluzioni della forza aArmata al servizio dell’Italia e della collettività.

A livello locale, l’iniziativa promossa dal Secondo Gruppo Manutenzione ha visto il sostegno del Comune di Forlì che ha concesso il gratuito patrocinio all’evento evidenziando il legame che da anni connette gli ideali e la cultura dell’Aeronautica Militare con i sentimenti di vicinanza della comunità forlivese che nella storia ha donato esempi di dedizione, di lealtà attraverso il sacrificio di due giovani aviatori decorati al valor militare Casadei e Spazzoli.

Il concerto si è aperto con un intervento del comandante, il tenente colonnello Giorgio Agostini, che ha introdotto il video promozionale del Centenario dell'Aeronautica, catturando l’attenzione dei presenti incuriositi dalla dinamicità della proiezione, presentando poi il logo ideato per la ricorrenza e spiegandone gli elementi che lo compongono, cosa rappresentano le date e i due aerei. Infine, è stata fornita la narrativa sul motto per illustrare idealmente la storia e le sfide del futuro cui tende l’Aeronautica Militare che si prefigge sempre nuovi e sfidanti obiettivi da raggiungere.

Il comandante ha poi concluso l’evento ringraziando le autorità intervenute, il personale militare e civile dell’ente che ha partecipato con forte spirito d’attaccamento alla Forza Armata, ma soprattutto ringraziando il M° Luppi e la Banda Musicale Città di Imola per la generosa partecipazione e la convinta condivisione degli ideali e dei valori che costituiscono i pilastri della storia dell’Aeronautica Militare.

Ha aderito all’iniziativa, con sentita partecipazione, l’Associazione Arma Aeronautica di Forlì che ha messo a disposizione dell’ente per gli spazi espositivi, un’asta per bandiere a tripla base su cui è stata inserita tra la Bandiera Tricolore e quella Europea, la Bandiera del Centenario dell'Aeronautica, arricchendo così la cornice dell’evento già suggestiva per la presenza di una fusoliera di G-91 Y appena restaurata e l’allestimento del velivolo storico T6 “Pony”.