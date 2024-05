Il Sedicicorto Forlì International Film Festival apre una call ufficiale per coinvolgere giovani volontari

In previsione di quella che si sta già prefigurando come una ventunesima edizione ricca di ospiti prestigiosi e eventi di rilievo sul panorama internazionale, Sedicicorto Forlì International Film Festival apre una call ufficiale per coinvolgere i giovani (dai 18 ai 35 anni) del proprio territorio nelle attività principali del Festival.

Invitati a partecipare attivamente alla kermesse, che si terrà a Forlì dal 4 al 13 ottobre, Sedicicorto invita gli interessati a scoprire di più sulle fasi operative e gli elementi artistici di una manifestazione cinematografica riconosciuta a livello internazionale, dando loro la possibilità di incontrare i tanti ospiti che raggiungeranno Forlì e di partecipare gratuitamente alle proiezioni, agli eventi e ai party che arricchiranno le dieci giornate di Sedicicorto ad ottobre.

Pur non avendo l’obbligo di garantire un impegno per tutto il periodo, il festival richiede una disponibilità di almeno 6 giorni sui 10 previsti. I volontari avranno dei referenti interni allo staff del festival e verranno chiamati a ricoprire mansioni che vanno dalla gestione e accoglienza in sala, al supporto all’Ufficio Comunicazione, alle attività generiche di back e front office sia nei confronti del pubblico che degli ospiti del festival, fino a arrivare alla distribuzione di materiale informativo e promozionale.

Oltre alla possibilità di essere inseriti in un ambiente di lavoro dinamico e formativo, i volontari avranno diritto a: un pass gratuito per accedere a tutte le proiezioni e gli eventi previsti, una felpa e due magliette ufficiali del festival, la tote bag esclusiva per lo staff, molti gadget ecosostenibili e la possibilità di partecipare ai party ed eventi esclusivi di apertura e chiusura del Festival. Inoltre, verranno forniti dei buoni pasto, in collaborazione con alcuni punti ristoro convenzionati presenti in città.

Interessante sottolineare come molti degli attuali membri dello staff operativo di Sedicicorto abbiano iniziato il loro percorso professionale nel mondo della promozione cinematografica proprio rispondendo a precedenti call per volontari fatte dal festival forlivese. Non solo, quindi, una interessante occasione di essere coinvolti in una manifestazione dall’alto livello artistico, ma anche per porre le basi per un possibile futuro professionale nel settore.

Per inviare la propria candidatura, entro il 30 giugno 2024: info@sedicicorto.it