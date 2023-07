Il segretario della Cisl Marinelli a "Salotto blu": "Reddito minimo a 9 euro? Anacronistico, in Romagna si attesta a 11 euro"

Francesco Marinelli, segretario della Cisl Romagna, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva di approfondimento "Salotto Blu" che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre e di è espresso su temi di attualità. La ricostruzione post alluvione? "Imprese e famiglie attendono risposte, sono stati promessi rimborsi tempestivi. Per le grandi opere necessarie a mettere in sicurezza il territorio occorre dire la verità, serviranno anni. E serve il coinvolgimento di tutte le rappresentanze in progetti condivisi che riguardino la Romagna intera".

Il reddito minimo proposto da Cgil e da forze politiche? "Non serve, è tema mal posto. Serve, invece, garantire il rispetto dei contratti in essere e il ricorso alla contrattazione di secondo livello. Inoltre, la stessa soglia fissata, i nove euro, è discutibile: ad esempio, secondo i dati di cui disponiamo, in Romagna la retribuzione minima si attesta mediamente sugli undici euro. Mi occuperei, piuttosto, di verificare la effettiva applicazione di contratti sottoscritti tra datori di lavoro e sindacati non rappresentativi".