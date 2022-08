Il servizio di Superquark da Forlì sulla dissezione virtuale delle Mummie di Roccapelago visto da un milione e mezzo di italiani

La puntata di Superquark di mercoledì, con il servizio realizzato dal giornalista Lorenzo Pinna sui più recenti studi effettuati sulle Mummie di Roccapelago nei laboratori di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna (sede di Forlì), presso l’ospedale di Forlì, e al Museo di Roccapelago, ha raggiunto secondo i dati Auditel, 1 milione 504 mila spettatori, pari al 12,5% di share. Il servizio, girato dal noto giornalista, con la collaborazione dell’operatore Mariusz Daz, e il supporto in loco della giornalista Tiziana Rambelli, ha raccontato i più recenti studi effettuati sul ritrovamento delle Mummie di Roccapelago in una cripta cimiteriale, sotto il pavimento della Chiesa della Conversione di San Paolo Apostolo. Centinaia di corpi, in parte mummificati, della comunità vissuta tra i monti di Pievepelago dal XVI al XVIII secolo.

Le riprese sono state effettuate presso i laboratori del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna presso l’ospedale di Forlì, dove è stato utilizzato per lo studio delle mummie l’Anatomage table, il sistema più avanzato di dissezione virtuale, presso la Tac della Radiologia dell’ospedale forlivese, diretta dalla dottoressa Emanuela Giampalma ed infine presso il Museo di Roccapelago. Sono stati intervistati il dottor Mirko Traversari, antropologo fisico, il prof. Gianandrea Pasquinelli, Direttore del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Università di Bologna, la professoressa Irene Faenza, professore ordinario di Anatomia Umana dell’Università di Bologna e il dottor Enrico Petrella, medico radiologo dell’ospedale di Forlì.