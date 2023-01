Il sindaco incontra i giovani della Consulta Provinciale Studentesca: "Coltivate opinioni"

Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, insieme all'assessora alle Politiche Educative, Paola Casara, ha incontrato i giovani della Consulta Provinciale Studentesca, organo strategico di mediazione che fa da raccordo tra gli istituti superiori della provincia e l’Ufficio Scolastico di riferimento e che svolge funzioni di coordinamento, consultive, propositive, di orientamento e organizzazione di eventi e monitoraggio delle problematiche riguardanti il panorama studentesco.

"È stato un momento di confronto davvero prezioso, che ci ha arricchito profondamente e reso ancora più consapevoli del grande valore dei nostri ragazzi", spiega il primo cittadino, che ha ringraziato la presidente della Consulta, Giulia Rossi, studentessa forlivese del Liceo Classico che ricopre l’incarico anche di coordinatrice regionale con la quale "abbiamo approfondito importanti questioni legate al mondo dei più giovani e dialogato sul ruolo e le competenze di noi Amministratori locali".

"Come ho cercato di spiegare ai tanti ragazzi presenti in sala Icaro questa mattina, fare il sindaco è un mestiere di cui andare fieri, che implica grandi responsabilità, ma anche indescrivibili soddisfazioni - spiega Zattini -. È come essere l’allenatore di una squadra di calcio, dove è il gruppo a fare la differenza e dove ognuno di noi rappresenta la componente d’ingranaggio di una grande e complessa macchina".

"Ai tanti giovani di Forlì, ma non solo, mi sento di dire di appassionarsi alla vita civica e politica della vostra città, coltivare le opinioni e non avere paura di difenderle - conclude Zattini -. Occorre informarsi e ascoltare chi non la pensa allo stesso modo e difendete sempre con forza i valori democratici di questo Paese".