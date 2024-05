Il sindaco nel negozio di riparazione di impianti termici: "Portato avanti da giovani meldolesi"

"Sabato scorso sono stato invitato all'inaugurazione di “Clima Energy" nel Viale della Repubblica a Meldola, attività di manutenzione e riparazione di impianti termici, sia a gas che a pellet e vendita di condizionatori d’aria". Ne dà notizia il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci.

"Questa attività è portata avanti dai giovani meldolesi Alessandro Fabbri e Mattia Cedioli che con passione e impegno si dedicano a questo lavoro. Clima Energy è un centro assistenza autorizzato per caldaie Cosmogas. Per me è stata una emozione partecipare a questo taglio del nastro, una emozione che si è ripetuta in questi anni ogni volta che ho visto Meldola arricchita di una nuova attività e lo è ancora di più quando a mettersi in gioco sono i nostri ragazzi giovani testimoniando grande voglia di fare. Ad Alessandro e Mattia un grande in bocca al lupo!", scriva il primo cittadino.