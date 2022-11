Il sindaco tra le bancarelle del mercato del martedì: "Momento di aggregazione sociale e animazione"

Tappa al mercato settimanale del martedì per il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, accompagnato da Daniele Donati (operatore ambulante del settore calzature e membro del direttivo Anva di Confesercenti Forlì, Associazione Nazionale Commercio su Aree Pubbliche) e Fabio Lucchi(vice direttore della Confesercenti. "Daniele è una figura storica del mercato del martedì in quanto presente ‘in quel di Meldola’ da circa quarant’anni; la sua è un’attività di famiglia, prima di lui i genitori. Sorridente e sempre disponibile ci accompagna per due chiacchiere con gli altri operatori", afferma il sindaco.

"Il “mercato” sia con le classiche bancarelle, sia con i moderni furgoni attrezzati è una tradizione della nostra città - prosegue il primo cittadino -. Da sempre a Meldola il “mercato del martedì” è un momento di aggregazione sociale e di animazione della piazza e degli altri spazi del centro. Per tante persone la possibilità di manipolare la merce, verificarne i colori alla luce del giorno, saggiarne la consistenza unita alla possibilità di incontrare un amico con cui scambiare due parole sono valori a cui non si rinuncia". Dal sindaco un ringraziamento "a tutti gli ambulanti che animano il nostro mercato".