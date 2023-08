Il sindaco Zattini a "Salotto blu" parla del post alluvione: "Lavoriamo per dare certezze sul futuro"

Gian Luca Zattini è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva di approfondimento che andrà in onda stasera, giovedì, alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. Inevitabilmente, le drammatiche conseguenze dell'alluvione dello scorso maggio sono risultate al centro della riflessione del sindaco. "Credo che quel che serva ai nostri concittadini sia poter guardare al futuro con fiducia - ha esordito il primo cittadino -. Quel che è accaduto ha valenza epocale, come per altro stanno confermando i tecnici coinvolti nelle analisi, anche all'interno della commissione consiliare d'indagine che sta approfondendo la questione. Quindi dobbiamo lavorare tutti, senza distinzione politica, per mettere in sicurezza il territorio. Occorre che in futuro i forlivesi possano dormire tranquilli. Oggi, purtroppo, tutti sappiamo che di fronte a eventi estremi siamo in difficoltà e dovremmo andare indietro di decenni per capirne le ragioni".

Le proteste di cittadini e famiglie per i rimborsi? "Ogni protesta è legittima e va accolta e ascoltata, anche se, va detto, a Forlì su questo argomento si è insinuata anche una iniziativa politica che guarda alle prossime scadenze elettorali. Nel merito, dico che i danni a famiglie e imprese sono talmente ingenti che qualsiasi amministrazione comunale sarebbe nella impossibilità di ristorare i danni effettivi. Quindi mi debbo fidare, e mi fido, delle parole delle massime autorità, Bonaccini, Meloni, Mattarella, che venendo qui hanno affermato che imprese e famiglie sarebbero state, senza esclusione, ristorante dei danni subiti. Sono certo sarà così, ma ci vorrà comunque tempo".