Il sindaco Zattini alla commemorazione delle vittime della strage di Bologna

Il sindaco Gian Luca Zattini, accompagnato dal Civico Gonfalone, parteciperà alla cerimonia di commemorazione delle vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980. La rappresentanza forlivese prenderà parte alla manifestazione organizzata dal Comitato di Solidarietà alle Vittime delle Stragi che avrà inizio con il ritrovo in Piazza Nettuno, a Bologna. Da qui partirà il corteo che percorrendo il tracciato segnalato dai “Sampietrini della Memoria” con i nomi e l’età delle 85 vittime della strage, raggiungerà la stazione ferroviaria dove sono previsti gli interventi del presidente dell’Associazione Familiari e Vittime e delle autorità.

Al termine della manifestazione avrà luogo anche un momento di ricordo del sacrificio del forlivese Silver Sirotti, ferroviere e medaglia d'oro al valor civile, deceduto il 4 agosto 1974 nell’attentato al treno Italicus e ricordato in stazione con un monumento presso il primo binario. Il sacrificio e l'eroismo di Silver Sirotti saranno quindi ricordati a Forlì venerdì 4 agosto con la cerimonia del mattino, presso il parco a lui intitolato in via Ribolle e il tradizionale concerto serale all'Arena San Domenico.