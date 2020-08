Il sindaco Zattini augura il buon Ferragosto ai forlivesi

Nella festa più calda dell'estate il sindaco di Forlì, Zattini, ha porto gli auguri di buon ferragosto a tutti i suoi concittadini. "L’estate che stiamo vivendo - ha spiegato nel suo messaggio - è senza dubbio diversa, accompagnata da inevitabili restrizioni e diffusi timori. Il Covid ha modificato le nostre abitudini, anche in vacanza, lasciandoci con il fiato sospeso per molte settimane e con la voglia di ripartire e dimenticare il lockdown. Ma il tempo che ci lasciamo alle spalle è patrimonio della nostra memoria e ci insegna a usare il buon senso, per non giocare d’azzardo e cedere alla tentazione di bruciare le tappe. La ripartenza deve quindi essere sinonimo di sicurezza, cautela e tutela della salute pubblica. C’è l’urgenza di un ritorno alla normalità, a scuola, sul posto di lavoro, per le piazze, i negozi e i locali della nostra città, ma a condizioni ben precise e nel rispetto dei protocolli di contenimento della curva epidemiologica. Compito di un buon Amministratore deve essere quello di creare le giuste condizioni affinché questi obiettivi siano serenamente raggiungibili dai propri cittadini, coniugando le esigenze di tutti con un indispensabile senso di responsabilità civica. Ciò che può dividerci nella dolorosa battaglia contro il Covid, ci unisce nella volontà di ripartire. Insieme ma distanti. Fragili ma più forti del virus. Auguri di una serena estate a tutti Voi e a tutte le Vostre famiglie".

