Il sindaco Zattini incontra il comandante del 'Trieste': "Grande lavoro di solidarietà in Libano"

Giovedì il sindaco Gian Luca Zattini ha ricevuto in Comune il colonnello Marco Licari, Comandante del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”, appena rientrato in Patria, che ha riportato il successo della missione tenuta in Libano nel corso dei mesi compresi tra Agosto e Febbraio.

L’incontro è stato proficuo, ripercorrendo il grande lavoro di solidarietà intrapreso nella Terra dei Cedri dal nostro contingente, una solidarietà capillare e costruttiva, che ha tra l’altro permesso di gestire con grande ricchezza di rapporti umani e senso di reciproca fratellanza, una situazione di per sé altamente delicata e complessa, non esente in passato da conflittualità anche gravi.

Il sindaco Zattini ha colto l’occasione per rinnovare al colonnello e a tutti i soldati del 66° i più sentiti ringraziamenti per la preziosa e fruttuosa missione, dove l’impegno comune è di proseguire su questa strada per portare sempre nuovo valore al progetto “Forlì Città con il Libano”, progetto ormai divenuto a livello nazionale, esemplare esperienza di fattiva cooperazione internazionale.