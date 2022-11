Il Soccorso Alpino recupera un'escursionista in difficoltà

Il Soccorso Alpino è stato attivato domenica per un'escursionista in difficoltà che si trovava al rifugio Pinone, nel territorio comunale di Santa Sofia. La donna, bolognese di 47 anni, si trovava in compagnia di un'amica sul sentiero Cornietta Fratta nei pressi del rifugio Pinon quando ha accusato un forte dolore all'arto inferiore. Le donne, fortunatamente nei pressi del rifugio, sono giunte lì ed hanno allertato i soccorsi poiché l'escursionista non sarebbe riusicta a fare rientro in autonomia. Il Soccorso Alpino è stato attivato dai Carabinieri, operando con un mezzo fuoristrada. I tecnici della squadra Monte Falco, constatato che l'intervento non interessava aspetti sanitari, hanno accompagnato l'infortunata alla propria auto.