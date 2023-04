Il sottosegretario D'Eramo in visita agli impianti del Consorzio di Bonifica della Romagna

Nella tappa forlivese di lunedì, il sottosegretario all'Agricoltura, Luigi D'Eramo, ha fatto visita agli impianti irrigui gestiti dal Consorzio di Bonifca della Romagna. Ad accoglierlo il presidente del Consorzio Stefano Francia, il direttore generale Lucia Capodagli, il direttore tecnico Andrea Cicchetti, il capo settore Alberto Vanni oltre ad alcuni amministratori, tecnici e operativi. La Bonifica della Romagna ha colto l’occasione per illustrare l’impianto irriguo di Villanova di Forlì, un sito operativo che ospita impianti di pompaggio che alimentano consorzi privati realizzati con finanziamento regionale Pser: un esempio virtuoso di collaborazione pubblico privata a vantaggio delle coltivazioni locali. L'ingegner Cicchetti ha poi spiegato il ruolo strategico dei Psr regionali che hanno permesso di ampliare le aree servite dagli impianti, e di irrigare proficuamente le zone agricole limitrofe.

D’Eramo, ha indicato come i progetti dedicati al recupero di invasi e al riutilizzo di acque reflue depurate, come quello sulle Cave Marecchia a Rimini finanziato al Consorzio dal Mit con fondi Pnrr, rappresentino il giusto percorso da seguire per il contrasto ai cambiamenti climatici. Interessante anche la visita presso l’impianto di rilancio irriguo “Rio Bolzanino” che permette la distribuzione in pressione su un areale pedecollinare di 270 ettari. L’impianto garantisce anche la possibilità del trattamento antibrina per il contrasto alle gelate primaverili. È stato possibile anche visitare un impianto realizzato con contributi Psr della Regione Emilia-Romagna. la visita è proseguita all’impianto Idrovoro Fossatone Rio Cosina dotato di due elettropompe che garantiscono una portata di circa 1 metro cubo al secondo, potenziato negli ultimi due anni.

Il Consorzio di Bonifica ha poi illustrato i 14 progetti da presentare al finanziamento, per un totale di circa 142 milioni di euro, che potrebbero dare una risposta per il miglioramento della distribuzione irrigua, per il risparmio idrico e la razionalizzazione del consumo della risorsa idrica al fine di mitigare gli effetti della siccità che colpisce ormai in maniera strutturale i nostri territori. Il deputato Jacopo Morrone si è trovato in linea con gli obiettivi del Consorzio e ha rimarcato il suo "totale impegno per sostenere i progetti presentati evidenziando inoltre come sia necessaria una semplificazione dei procedimenti autorizzativi perché i cambiamenti climatici impongono investimenti celeri per fronteggiarli". D’Eramo ha concordato con "la necessità di ridurre i tempi autorizzativi riferiti ai progetti, in particolare quelli del Pnrr che hanno tempi vincolanti".

Francia ha presentato la richiesta "per un emendamento che permetta di produrre energia elettrica negli invasi del Consorzio di Bonifica tramite fotovoltaico flottante; una svolta green per i consorzi di Bonifica e un ampliamento delle potenze energetiche installabili, ora limitate a 20 kw per impianto". È stata inoltre proposta un’ipotesi di progettualità insieme al sindaco di Castrocaro Terme- Terra del Sole, Francesco Billi, per rendere irrigabile un’areale di circa 1400 ettari nello stesso comune. Alla visita hanno partecipato anche il presidente Consorzio Canale Emiliano Romagnolo, Nicola dal Monte, alcuni consiglieri del Consorzio di Bonifica e amministratori comunali.