“Il suo nome è Sergio, il partigiano”, Forlì celebra la Liberazione con un concorso: dalle poesie ai brani musicali

Il Comune di Forlì ricorda il Bando di Concorso per la Celebrazione del 25 aprile 2022, “Il suo nome è Sergio, il partigiano”, in memoria del partigiano Sergio Giammarchi. La scadenza è quella di venerdì 25 marzo 2022 entro le ore 12.00, termine ultimo per inviare il proprio materiale al Comune di Forlì, Servizio Direzione Generale – Unità Eventi Istituzionali (Via delle Torri 13 – tel. 0543 712343, eventiistituzionali@comune.forli.fc.it). Le domande dovranno riportare anche i dati del candidato, nome cognome, numero di telefono e indirizzo email, oltre che quelli della scuola di provenienza.

Le modalità di partecipazione sono le più svariate, sarà possibile presentare manifesti, saggi, racconti, poesie, graphic novel, video e cortometraggi, persino brani musicali. In particolare per la sezione dedicata alla presentazione di manifesti, gli stessi dovranno essere inerenti al 25 aprile 2022, di dimensioni 70 x 100 cm in formato verticale, completi di bozzetto grafico e titolazione. La selezione è riservata a studenti e classi forlivesi. Il primo classificato otterrà una borsa di studio di 300 euro. In totale verranno premiati altri 2 manifesti, su base di impostazione grafica e pittorica, che riceveranno un contributo di 100 euro ciascuno.

Per i saggi, racconti, poesie, graphic novel, video e cortometraggi invece, saranno messe a disposizione 5 borse di studio dell’importo di 300 euro ciascuna, riservate alle scuole di primo e secondo grado. Le prime sono tenute a partecipare esclusivamente in gruppi di classe, mentre per le seconde si accettano anche singoli studenti.

È richiesta una riflessione sul significato della Liberazione e sui valori del 25 aprile: in particolare, si propone una riflessione sulla base della testimonianza di Sergio Giammarchi, partigiano forlivese a cui è dedicato il concorso di quest’anno. Sarà possibile inoltre presentare una proposta di brano musicale originale ispirato a temi e valori del 25 aprile. Il formato della traccia dovrà essere MP3 e la selezione sarà riservata a giovani cittadini del Comune di Forlì fino ai 25 anni. Sarà premiato il primo posto con un contributo di 300 euro, mentre il secondo e terzo classificato riceveranno ciascuno una borsa di studio di 150 euro.

Tutti i vincitori parteciperanno al grande concerto del 25 Aprile pomeriggio al Parco Urbano di Forlì (condizione soggetta al rispetto della normativa anti COVID vigente al momento).