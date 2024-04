Il tavolo delle associazione ecologiste: "I voli touch and go si ripeteranno? Cosa viene fatto per ambiente e sicurezza?"

“Il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste solleva alcuni problemi legati all’aeroporto Ridolfi: la sicurezza e e il rispetto dell’ambiente”: è quanto viene spiegato in una nota della coordinatrice del Taaf Ornella Mordenti. Ad accendere la vicenda è stata l'azione di addestramento e manutenzione di un aereo passeggeri Boeing 737 che per alcuni giorni ha effettuato decine di sorvoli della città con voli cosiddetti “touch and go”, vale a dire di atterraggio e immediata ripartenza non appena il carrello tocca la pista.

“In questi giorni, a peggiorare la situazione ambientale si sono aggiunte le operazioni di Touch&Go. I ripetuti voli aerei a bassa quota hanno sicuramente contribuito ad aumentare l’inquinamento dell’aria e quello acustico. Il disagio dei cittadini è palpabile: questi voli si ripeteranno? Quali sono i motivi?”, chiede il Taaf.

Il Taaf ricorda che “i velivoli sorvolano a bassa quota centri abitati con case, uffici, scuole, asili, parchi, importanti arterie stradali, con relativo rischio per i cittadini. Vogliamo in proposito chiedere all’amministrazione pubblica se la mappa delle zone da sottoporre a vincolo e le relative limitazioni sono state elaborate e approvate da Enac. Ricordiamo che garantire la sicurezza della navigazione aerea ai cittadini spetta agli Enti Locali (Comuni e Province) e pertanto devono adeguare la propria pianificazione alle suddette mappe di vincolo, secondo il Regolamento UE 139/2014, essendo esse fondamentali per escludere zone limitrofe all’aeroporto a rischio di potenziale grave incidente”.

Ed ancora: “Inoltre, siccome gli effetti dell’inquinamento dell’acqua, dell’aria e soprattutto quello acustico, in prossimità di scali aeroportuali, possono avere conseguenze importanti sulla salute e sullo stato psicofisico della popolazione e dei bambini in particolare, siamo a chiedere quali provvedimenti siano stati assunti per la tutela e la salvaguardia delle falde acquifere, idriche e freatiche poste in prossimità e sottostanti la struttura aeroportuale, dato che vi deve essere un piano approvato dalle Istituzioni competenti”.

Ed infine: “Quali provvedimenti siano stati assunti per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico che, nel rispetto di quanto prescritto dal vigente Piano Aria Integrato Regionale, devono essere misurate tutte “le emissioni da attività aeroportuali a terra ed in volo. La localizzazione delle postazioni di misura è stabilita tenendo conto dei requisiti previsti dal DLgs 155/2010 con particolare riguardo al monitoraggio delle aree abitate limitrofe all’aeroporto”.

Si chiede poi “quali provvedimenti siano stati assunti per valutare e mitigare l’impatto acustico e quali procedure anti-rumore siano state adottate e con quali risultanze. Come TAAF ribadiamo l’importanza della sicurezza della popolazione, della tutela della salute ed anche della salvaguardia di flora e fauna della Zona SIC ubicata in corrispondenza dei Meandri del Fiume Ronco, in prossimità dell’aeroporto”.