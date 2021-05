Il team vaccinazioni non si è fermato neanche il Primo Maggio

l team vaccinazioni itineranti dell'Ausl Romagna ambito di Forlì, coordinato da Silvia Mazzini, non si è fermato nemmeno il primo maggio. Al punto spoke di Rocca San Casciano, con referente organizzativo Gloria Spada, sono state somministrate 200 dosi, mentre in quello di Predappio, con referente organizzativo Simona Mandolesi, 260. E' proceduta la campagna anche al punto spoke di Santa Sofia, con referente organizzativo Susanna Mengozzi, e l'attività delle vaccinazioni a domicilio. In tutto il territorio sono state somministrate dal team vaccini 513 dosi.