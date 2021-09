Il temporale manda ko un asilo: aule allagate e bambini lasciati a casa

Il maltempo di giovedì mattina ha colpito duramente anche gli edifici scolastici comunali. Le forti infiltrazioni dal tetto, infatti, hanno messo ko l'asilo nido 'Le farfalle'. Le famiglie sono state chiamate di prima mattina dalla scuola per avvisare di non portare i bambini in quanto i locali di via Europa erano inagibili perché allagati dall'acqua. Un bel disservizio per decine di famiglie che hanno dovuto in fretta e furia provvedere ad un'alternativa. E' uno dei tanti effetti del nubifragio che si è concentrato su Forlì giovedì mattina.

Protestano alcuni genitori: “Parliamo di un edificio che è stato oggetto di una ristrutturazione lunga due anni e che si ritrova con un tetto che fa acqua”. Inoltre non si sa quando sarà riparato il danno: “Ci hanno anche prospettato che l'asilo possa essere chiuso anche nella giornata di venerdì”.

