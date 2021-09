Il temporale non frena le visite guidate a Palazzo Romagnoli: arte e musica fanno il tutto esaurito

L'evento è stato realizzato in collaborazione con l'Associazione Amici dei Musei di Forlì e con la rete ForlìSuona (Accademia InArte, Scuola di Musica Mariotti, Cosascuola Music Academy, Filarmonica Carpena Magliano, Lizard, Four.Music Studio, Romagna Musica)

Al museo civico di Palazzo Romagnoli a Forlì tutto esaurito per le visite guidate in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. In tanti, nonostante il meteo, hanno partecipato all'evento proposto dal Servizio Cultura Turismo e Legalità, insieme all’Associazione Amici dei Musei di Forlì e alla rete ForlìSuona. Visite guidate semplificate alla Collezione Verzocchi che hanno visto coniugare il racconto dell'arte con la musica dal vivo.

I partecipanti hanno potuto godere così della visione dei dipinti della Collezione accompagnati dal racconto di Laura della Godenza, guida con esperienza in percorsi facilitati per la disabilità, e dalla musica eseguita dal vivo da Giacomo Nanni, pianoforte, Federica Ciani e Gabriele Gardini, violini, Beatrice Maltese, cantautrice voce e chitarra. L'evento è stato realizzato in collaborazione con l'Associazione Amici dei Musei di Forlì e con la rete ForlìSuona (Accademia InArte, Scuola di Musica Mariotti, Cosascuola Music Academy, Filarmonica Carpena Magliano, Lizard, Four.Music Studio, Romagna Musica).

"Il successo dell'iniziativa dimostra - afferma l'assessore alla Cultura Valerio Melandri - che siamo sulla strada giusta nell'impegno costante di valorizzazione del nostro patrimonio e della Collezione Verzocchi in particolare".