Il tenore forlivese Maurizio Tassani si esibisce durante l'evento benefico a Singapore "Food from the heart"

Sabato 27 aprile è andato in onda uno dei più importanti eventi di Singapore, il Food from the heart, un evento benefico che si svolge ogni due anni e che raccoglie fondi per i poveri della città stato asiatica. Durante la serata sono stati raccolti un milione e trecentomila dollari da destinarsi a opere benefiche. La Cena di gala che si è tenuta al Gran Hotel ST Regis ha avuto come unico artista il tenore forlivese Maurizio Tassani che ha incantato gli ospiti con le più famose arie d'opera e canzoni italiane. Al termine del Nessun Dorma gli è stata tributata un standing ovation con gli ospiti entusiasti dell'esibizione. Alla Cena di gala era presente anche l'ambasciatore per Singapore e Brunei Dott. Dante Brandi che si è intrattenuto col nostro concittadino complimentandosi con lui per il concerto. Il nostro tenore tornerà a Singapore ad ottobre per l'inaugurazione del più importante e lussuoso hotel della città.