Il teologo Appi a Salotto blu: "In Ucraina serve la pace, per quanto dolorosa possa essere"

Franco Appi, sacerdote, docente di teologia e direttore del settimanale cattolico "Il Momento", è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda lunedì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. Oggetto della conversazione è stato il conflitto bellico in corso e la posizione della chiesa cattolica.

"Ormai da tanto la chiesa ha abbandonato la definizione di una possibile" guerra giusta - ha spiegato Appi - certamente da quando esiste la bomba atomica. La guerra non è mai soluzione ma sempre problema. È urgente una pace, che forse non piacerà a nessuno ma occorre farla". "Il tema delle popolazioni di confine va affrontato con il principio della autonomia - ha aggiunto - con accordi e rinuncia reciproche. È folle sperare nella distruzione del nemico ed è anche molto improbabile che accada".