"Il territorio forlivese modello "pilota" per le sviluppo sostenibile in Europa"

La Romagna Rurale come modello di sviluppo sostenibile al centro dell'ottavo Convegno Etnologico sullo sviluppo dei territori Rurali nel Comune di Palamas Tessaglia, in Gregia, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura Kostas Tsiaras, docenti dell'Università della Tessaglia, esperti della Regione della Tessaglia - Unità regionale di Karditsa. Un incontro di studio per costruire una destinazione integrata, una vera “Comunità Rurale” realizzando un piano di facilitazione e animazione locale, coinvolgendo tutti gli attori che direttamente o indirettamente potrebbero concorrere all’offerta di un territorio sostenibile partendo dall’acqua come risorsa bene preziosa, condividendo una strategia comune di destinazione.

Per l'occasione è intervenuto Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque, che ha presentato la buona pratica di Romagna Acque con i vantaggi e le opportunità per i 60 comuni soci, sostenendo che, quando una società pubblica lavora per il buon governo della collettività si crea nuova economia. L’intervento di Fausto Faggioli (presidente Albatros Rete e Earth Academy) ha messo in evidenza come "ogni territorio ha le proprie tipicità e specificità: linguaggi, cibi, cultura - identità e capacità produttiva".

"La Comunità locale deve essere in grado di riassumere queste risorse ed opportunità rendendole inscindibili tra loro, raccontandole e proponendo un’offerta originale e personalizzata che sappia descrivere la qualità e la bontà del territorio in tutte le sue sfumature - ha aggiunto -. Ma tutto ciò non è così scontato, spesso gli operatori, ma anche gli amministratori, sottovalutano le risorse locali, non hanno idea di "cosa" si potrebbe fare su quel territorio, degli itinerari possibili, dei particolari trascurati che potrebbero diventare risorsa fruibile dai visitatori ed anche dalla gente che ci vive. Così come spesso l'individualismo e la paura della concorrenza fra operatori, ma soprattutto la mancanza di un coordinamento complessivo della proposta, fanno sì che le Comunità locali stentino a identificare, o meglio, a costruire un proprio profilo identitario e caratteristico in grado di essere distinto e riconosciuto tra le mille offerte e proposte".