Il titolare contrabbandava gasolio e i suoi camionisti prendevano il reddito di cittadinanza: sfilza di denunce

Non si ferma l’azione di servizio della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria. Durante un turno di controllo del territorio, infatti, l’attenzione delle Fiamme Gialle di Forlì si è focalizzata su un autoarticolato che, mentre si trovava in sosta nella zona industriale, è stato rifornito di carburante da una cisterna posizionata all’interno di un capannone. A seguito degli accertamenti è emerso che il proprietario del capannone e del veicolo era un soggetto economico con sede a San Marino, operante nel settore degli autotrasporti, per i quali il costo dei rifornimenti veniva notevolmente ribassato per una presunta importazione clandestina del carburante. Inoltre i due autisti, pur essendo regolarmente assunti dal soggetto economico sammarinese, avrebbero percepito comunque il reddito di cittadinanza.

Secondo le risultanze investigative, la società si avvaleva della residenza fiscale nella Repubblica del Titano per acquistare a prezzi notevolmente più bassi il prodotto che poi distribuiva in Italia, senza pagare le accise. "Questo comportamento, oltre ad essere un illecito penale ai sensi degli articoli 40 e 49, decreto legge numero 504 del 1995 (Testo unico leggi sulle accise), rappresenta indubbiamente una forma di concorrenza sleale nei confronti delle società sane operanti nello stesso settore", spiegano dalla Guardia di Finanza. L'amministratore della società sammarinese, un italiano residente in Romagna, è stato denunciato per "contrabbando di gasolio". L'operazione si è conclusa col sequestro di quattro cisterne, 2 autocarri e oltre 2mila litri di gasolio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre gli autisti della società (cittadini italiani che lavoravano per la sanmarinese), risultati percettori del sostegno economico del Reddito di Cittadinanza, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Forlì per la violazione dell’articolo 7, comma 2 del decreto legge 4/2019 e segnalati all’Inps per l’interruzione dell’irrogazione del beneficio ed il recupero delle cifre indebitamente percepite. "I risultati ottenuti testimoniano l’approccio multidisciplinare e trasversale dell’attività istituzionale del Corpo e l’attenzione particolare a contrastare fenomeni, come quelli portati alla luce che non solo alterano illecitamente gli equilibri di mercato, ma generano un danno immediato per la casse pubbliche, drenando altresì risorse che potrebbero essere impiegate per altre finalità ed utilità sociali", comunicano da Piazza Dante.