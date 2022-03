Il trasporto pubblico locale incrocia le braccia, possibili disagi: ecco le fasce orarie di garanzia

Usb Lavoro Privato Emilia-Romagna aderisce allo sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private, per l'intera giornata di martedì 8 marzo, indetto da Usb lavoro Privato. Start Romagna informa che, pertanto, nella giornata di martedì non sarà garantito il normale servizio di trasporto pubblico locale e si scusa sin da ora per i possibili disagi.

Due le fasce orarie previste a garanzia della clientela, durante le quali i servizi saranno assicurati. Nel bacino di Forlì-Cesena dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00. Fuori da queste fasce di garanzia la regolarità del servizio dipenderà dal grado di adesione allo sciopero. A precedente iniziativa di sciopero nazionale di 4 ore indetto da Usb Lavoro Privato lo scorso 4 febbraio 2022 l’adesione era stata del 23,36% nel bacino di Forlì-Cesena.