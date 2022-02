Il "Trieste" è rientrato dal Libano: nella missione di pace la solidarietà di Forlì

Il 66esimo Reggimento fanteria aeromobile “Trieste” è rientrato dall’impiego in teatro operativo libanese per l’operazione “Leonte XXX”. Ad attendere e rendere gli onori alla Bandiera di Guerra dell’unità, giunta all’aeroporto di Bologna e quindi trasferita alla caserma “Fausto Pesci” di Bologna, era presente il comandante delle Forze Operative Nord, Generale di Corpo d’Armata Roberto Perretti, accompagnato dal comandante della Brigata aeromobile “Friuli”, Generale di Brigata Stefano Lagorio.

Il generale Perretti ha inoltre salutato il comandante dell’unità, Colonnello Marco Licari, esprimendo il proprio compiacimento per aver portato a termine la missione. Il Reggimento Aeromobile, durante il periodo trascorso in Libano, ha costituito il comando di “Italbatt” all’interno del Sector West di Unifil, a guida Brigata aeromobile “Friuli”. In quest’ultimo ambito, particolarmente significativa è stata l’iniziativa “Forlì per il Libano”, nel quale il Comune della città romagnola ha sostenuto con diversi progetti a distanza, la popolazione libanese per il tramite del 66esimo Reggimento.