Il "Valore dell'acqua", per i liceali del primo anno di Transizione Ecologica e Digitale una settimana di studio e ricerca

Gli studenti della 1°TrEd - indirizzo sperimentale quadriennale sulla Transizione Ecologica e Digitale - del Liceo Scientifico Fulcieri di Forlì, hanno dedicato alcune giornate di studio e di ricerca al “Valore dell’acqua”, tema tanto delicato quanto vitale. "Il lavoro di ricerca si è sviluppato su diverse direttrici, con riferimento particolare al nostro territorio, spaziando dal consumo delle risorse idriche, alle anomalie nelle temperature e alle caratteristiche del nostro suolo, fino alle abitudini nei consumi e alle connesse problematiche della rete idrica", spiega il professor Marco Lepore.

Di particolare interesse è la questione della “impronta idrica”. "Tutto ciò che acquistiamo, infatti, possiede un vero e proprio “costo” in termini di acqua - chiarisce il docente -. Gli alimenti sono tutti diversi da questo punto di vista ed è importante sensibilizzarci per risparmiare questa importante risorsa. Il “costo” è definito “Impronta Idrica” (Water Footprint in inglese) e scientificamente è definito “la quantità d’acqua dolce necessaria per la produzione di un determinato bene o servizio”. Per cercare di diminuire l’utilizzo dell’acqua e non sprecarla, possiamo tutti compiere piccole azioni: prediligere alimenti con una minore impronta, come, per esempio, la carne avicola rispetto a quella suina, latte o yogurt a colazione e non dolci, o anche frutta e ortaggi alla fine di ogni pasto, essenziali anche nell’alimentazione, e che, nonostante necessitino di essere irrigati, consumano molta meno acqua rispetto a quella necessaria per abbeverare un animale fino all’età adulta (Fonte: GruppoIren.it)".

L'impronta idrica si calcola attraverso tre componenti: la Water Footprint blu rappresenta il volume di acqua dolce prelevato dalla superficie e dalle falde

acquifere, utilizzato e non restituito; la Water Footprint verde indica l’acqua piovana che evapora o traspira, nelle piante e nei terreni, soprattutto in riferimento alle aree coltivate, mentre la Water Footprint grigia indica la quantità di risorse idriche necessarie a diluire il volume di acqua inquinata per far sì che la qualità delle acque possa ritornare al di sopra degli standard idrici prefissati. "Da queste due impronte appena citate ricaviamo una piramide alimentare idrica - spiega il docente -: quest'ultima è capovolta e nella punta sul fondo si trovano gli alimenti che hanno una minore impronta idrica, il contrario alla base".

"E' importante per sensibilizzarci e comprendere che non tutti gli alimenti hanno lo stesso costo sull'ambiente - ribadisce Lepore -. Se la confrontiamo con la piramide alimentare, come fece Fondazione Barilla nel 2010, otteniamo la Doppia Piramide, che mostra la stretta correlazione tra la salute del nostro organismo a quella del nostro pianeta. Secondo questa piramide gli alimenti più consigliati sono: cereali, frutta, ortaggi e legumi (Fonte: https://www.cerretobio.com/news/la-doppia-piramide-alimentare-salute-e-sostenibilita-perun-futuro-)".

Altri temi di sicuro interesse, approfonditi dagli studenti, sono stati quelli della depurazione delle acque reflue e dell’importante ruolo del Consorzio di Bonifica della Romagna, su cui è stata effettuata anche una intervista alla geologa Laura Prometti. Le conclusioni, i grafici e le tabelle, nonché un video con l’estratto dell’intervista alla dott.ssa Prometti, sono visibili nel sito del Liceo (https://padlet.com/mpicone3/learning-week-valore-acqua-8xou352a0q4tnos5). Conclude il professore: "Agli studenti del primo anno dell’indirizzo TrED, va riconosciuto il merito di essersi immersi nel mare magnum di un simile argomento e di avere iniziato un interessante lavoro di ricerca che, ci auguriamo, darà i suoi frutti quanto a maggiore consapevolezza sociale circa l’importanza delle risorse idriche e della loro fondamentale salvaguardia".