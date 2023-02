Il valore nell'acqua nella prima "Learnig Week" del Liceo per la Transizione Ecologica e Digitale

Dal 6 all’11 febbraio la classe 1° Tred, il Liceo per la Transizione Ecologica e Digitale del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì, sperimenterà la prima “Learnig Week” di questo anno scolastico: si tratta di un’esperienza didattica innovativa, che prevede, per un’intera settimana, la sospensione delle tradizionali lezioni per dare spazio ad approfondimenti ed esperienze volte ad accrescere la consapevolezza dell’importanza di un equilibrio tra natura e uomo che porti a un uso razionale delle risorse.

Il progetto si svolgerà contemporaneamente in tutte e 27 le scuole italiane che hanno aderito a questa sperimentazione. “Il focus di questa nostra prima learning week è centrato sul valore dell’acqua - spiega la dirigente Susi Olivetti -. Per 40 ore, quindi per un orario “full” rispetto alle 33 ore ordinarie previste per questo indirizzo, i ragazzi svolgeranno attività di ricerca, laboratori, uscite didattiche ed incontri con esperti di alcune importanti realtà del territorio, in particolare Vittorio Merletto, già dirigente responsabile dell’Osservatorio clima di Arpae Emilia Romagna; Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque, Andrea Zanfini, Dirigente Romagna Acque - Energia; Stefano Bazzocchi, responsabile A. P. “Programmazione territoriale” del Comune di Forlì.

Inoltre, sempre nell’ambito della settimana, si svolgeranno laboratori sul metodo di studio e gli stili di apprendimento.

"L’ambito su cui si focalizzerà l’attenzione è “Acqua e cambiamenti climatici”, gli incontri serviranno pertanto ai ragazzi per raccogliere dati e informazioni del nostro territorio, che verranno poi elaborati per verificare l’incidenza dei cambiamenti climatici sulla disponibilità di risorse idriche in un periodo di 60 anni", specifica Olivetti. Un argomento, quello del valore dell'acqua, "condiviso da tutti gli istituti che aderiscono alla sperimentazione Tred, perché l’acqua è base della civiltà e fondamento della storia umana, una risorsa sempre più scarsa e strategica: l’Organizzazione delle Nazioni Unite stima infatti che il 40% della popolazione mondiale vivrà in condizioni di stress idrico al 2030. La nostra scelta di approfondire il nesso tra disponibilità di acqua e cambiamenti climatici ci permette di sensibilizzare i giovani sul tema generale contestualizzandolo nel nostro territorio e proponendo loro contenuti e strumenti di lavoro coerenti con la programmazione didattica di una classe prima".

In merito ai laboratori sul metodo di studio, "i docenti del consiglio di classe, in precedenza formati dalla professoressa Susanna Sancassani, responsabile del Centro Metodi e Tecnologie Innovative per la didattica del Politecnico di Milano, lavoreranno con gli studenti sul metodo di studio per affinare le loro strategie di apprendimento e favorire il successo formativo". Olivetti annuncia inoltre che sono previste altre Learnig Week dell’indirizzo Tred: "Dal secondo anno ce ne saranno due, una a settembre e una a febbraio. Va tuttavia detto che la modalità didattica “laboratoriale”, propria del Tred, non è limitata a questi due momenti: ogni settimana i ragazzi partecipano a workshop dedicati a vari temi, tutti collegabili all’indirizzo dei loro studi, e organizzati in orario pomeridiano. L’idea di fondo è quella di “mettere in pratica” direttamente le competenze acquisite durante le lezioni mattutine, facilitando l’apprendimento dei ragazzi e incentivandoli all'approfondimento individuale".