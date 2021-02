Il vescovo all'ospedale Morgagni-Pierantoni per la Giornata del Malato

Un momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità", il messaggio di Papa Francesco

Giovedì pomeriggio il vescovo Livio Corazza ha ospitato la santa messa nella Cappella del Padiglione Morgagni in occasione della 29esima Giornata Mondiale del Malato. "Un momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità - il messaggio di Papa Francesco in occasione della quarta giornata dell'Avvento -. Il pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia del coronavirus. A tutti, specialmente ai più poveri ed emarginati, esprimo la mia spirituale vicinanza, assicurando la sollecitudine e l’affetto della Chiesa".