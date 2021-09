Il vescovo ancora positivo al Covid al secondo tampone, si allunga la quarantena di un'altra settimana

Il Vescovo Livio Corazza resterà ancora in isolamento fino al 16 settembre. Questo perché giovedì ha effettuato il tampone di controllo, che è risultato ancora positivo al covid. Il vescovo è però asintomatico e resterà ancora in isolamento fino al 16 settembre. Alla fine di agosto aveva incontrato a Badia Prataglia un pellegrinaggio di giovani, tutti vaccinati e che avevano effettuato il tampone prima della partenza. Dopo il ritorno, però, alcuni di loro sono risultati positivi al covid. Informato della positività, ed effettuato anch’egli il tampone, il vescovo è risultato a sua volta positivo. L'isolamento di Corazza si allunga quindi a due settimane, informa la Diocesi. All'inizio della malattia aveva manifestato alcuni leggeri sintomi, così come anche alcuni giovani che hanno partecipato al pellegrinaggio e don Andrea Carubia, responsabile della pastorale giovanile, che li guidava, anche loro in isolamento. Saltano quindi anche gli appuntamenti pubblici e religiosi della prossima settimana.