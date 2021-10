Il vescovo Corazza nominato membro della Commissione episcopale della Cei per l'evangelizzazione dei popoli

Nuovo importante incarico per mons. Livio Corazza. Il vescovo di Forlì-Bertinoro è stato nominato membro della Commissione episcopale della Cei per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione fra le Chiese. Lo ha reso noto il Consiglio permanente della Cei con un comunicato diramato al termine della sessione svoltasi a Roma dal 26 al 29 settembre. “Questa nomina è stata una sorpresa per me - commenta il pastore d’anime forlivese - certamente è un riconoscimento dell’impegno delle Chiese dell’Emilia Romagna nella dimensione dell’annuncio del Vangelo e del lavoro della Commissione missionaria regionale, che presiedo come delegato vescovile, succedendo a mons. Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro. Non ci può essere Chiesa senza la dimensione missionaria: la missione non ha confini”.

Monsignor Corazza assume così a livello nazionale l’incarico di delegato per la cooperazione missionaria fra le Chiese che già deteneva nella Conferenza episcopale dell’Emilia Romagna. Ma è anche la conferma di un’attenzione alla dimensione caritativa e missionaria che ha sempre avuto, sin dai tempi in cui operava nella diocesi di provenienza Concordia - Pordenone. Con la nomina di mons. Livio Corazza, la Commissione Episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese risulta così composta: Satriano monsignor Giuseppe, arcivescovo di Bari – Bitonto, presidente; Accrocca monsignor Felice, arcivescovo di Benevento; Badini Confalonieri monsignor Alfonso, vescovo emerito di Susa; Corazza monsignor Livio, vescovo di Forlì – Bertinoro; Moscone monsignor Franco, arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo; Oliva monsignor Francesco, Vescovo di Locri – Gerace e amministratore apostolico di Mileto – Nicotera – Tropea; Pellegrini monsignor Giuseppe, vescovo di Concordia – Pordenone; Vegezzi monsignorGiuseppe Natale, vescovo ausiliare di Milano.