Il vescovo Livio incontra i bimbi del centro estivo di San Giuseppe Artigiano

Dopo il sindaco Gian Luca Zattini, anche il vescovo Livio Corazza ha fatto visita ai bambini del centro estivo Happy Summer alla parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Gli organizzatori Marco Pierucci ed Elena lo hanno accolto insieme hai bambini ed al padrone di casa Don Carlo. "E' stato un momento divertente ed emozionante per i bambini - affermano -. Ricordiamo che il centro è uno dei pochissimi attivi per offrire il servizio alle famiglie anche nel periodo di agosto e settembre. Per info 3292681532".

