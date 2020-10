Il viaggio di Ulisse al San Domenico conquista Romano Prodi: "Mostra di assoluto livello internazionale"

L'ex premier Romano Prodi ha vistato domenica la mostra "Ulisse, l’arte e il mito", allestita ai Musei San Domenico di Forlì fino al 31 ottobre prossimo.Il pèrofessore, già presidente della Commissione Europea, insieme alla moglie Flavia, è stato accompagnato nel percorso espositivo dal Direttore della mostra, curata della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Gianfranco Brunelli. "Ho potuto apprezzare di persona una mostra stupenda e originalissima nel suo impianto concettuale, che ci riconsegna il mito di Ulisse scomposto e ricomposto attraverso le più alte espressioni artistiche di ogni epoca in una forma che non avremmo potuto immaginare - ha dichiarato -. Siamo in presenza di una esposizione di assoluto livello internazionale, testimoniato da opere eccezionali provenienti da ogni parte del mondo. Davvero un punto di orgoglio per la città e per la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì”.

