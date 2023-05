Il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami nelle aree alluvionate. Visita anche alla diga di Ridracoli

Il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami visitato venerdì mattina i luoghi più colpiti dall’alluvione del territorio di Forlì Cesena. In particolare, a Forlì ha fatto tappa al quartiere Romiti, dove ha raccolto le richieste dei cittadini che hanno subìto danni. Insieme al sindaco Gian Luca Zattini e la parlamentare Alice Buonguerrieri, ha incontrato i volontari, Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine, impegnati giorno e notte "per la sicurezza del territorio devastato dall'alluvione". "Andiamo avanti nella rimozione dei fanghi e dai rifiuti così che presto Forlì possa ritornare ad essere più forte di prima", le parole di Bignami. Il viceministro si è poi spostato nell'entroterra, visitando Dovadola, Rocca San Casciano e Galeata.

In queste zone ha potuto notare i danni creati dagli smottamenti. Strade spazzate via o tagliate in due. "La terra è ancora bagnata - ha documentato sui social Bignami -. Ne stiamo contando tantissime di queste situazioni in moltissimi comuni. Ricostruiremo tutto, lo ricostruiremo meglio". Nel primo pomeriggio ha visitato anche la diga di Ridracoli, dove è stato accolto da vertici di Romagna Acque – in primis il presidente Tonino Benabè e il direttore generale Giannicola Scarcella. Nel corso dell’incontro, durato circa un’ora, Bignami è stato accompagnato a visitare il coronamento della diga, ed è poi stato accolto alla Casa di Guardia: dove i vertici di Romagna Acque, assieme agli amministratori locali e al professor Brath dell’Università di Bologna, hanno esposto in sintesi al viceministro il ruolo della Diga per la garanzia idropotabile della Romagna e per la sicurezza del territorio, accennando anche ai principali progetti futuri.