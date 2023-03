Si illumina una nuova vetrina, il risto-caffè pronto a "stuzzicare" con delle golose proposte

Ha aperto al pubblico "Mistuzzica", caffè e ristorante di Roberta e Paolo Ranieri. Nei locali situati a Meldola, in via Roma, Roberta e Paolo, insieme al proprio staff, sono pronti ad accogliere i clienti con tante golose proposte dal lunedì al sabato dalle ore 6 alle ore 14.30. Roberta e Paolo, imprenditori meldolesi, hanno deciso di mettersi in gioco con questa nuova avventura culinaria con passione e grande professionalità, arricchendo, in uno spazio bello e accogliente, la città di una nuova proposta.

Il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci e l'assessore Filippo Santolini nel porgere i migliori auguri di buon lavoro a Roberta, a Paolo e a tutto il loro staff, si sono complimentati per questa nuova apertura che ancora una volta dimostra la dinamicità imprenditoriale di Meldola. "Un grande “in bocca al lupo” da parte dell'intera amministrazione comunale".