Civitella e Cusercoli illuminate come in un presepe: le immagini di Natale

Civitella e Cusercoli illuminate come in un presepe negli scatti di Albano Venturini. E' stato un Natale che ricorderemo sicuramente a lungo, che la pandemia da covid-19 ha reso più silenzioso e in un certo senso più profondo. Un Natale insolito, a causa delle restrizioni agli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus. Strade nei giorni di festa deserte, ma paesaggi che non perdono il loro fascino.