Illuminazione pubblica, a Forlì arrivano altri mille punti luce a led

Il progetto, realizzato da Hera Luce e voluto fortemente dall’Amministrazione comunale, comprende la sostituzione degli attuali apparecchi illuminanti stradali lungo via Cervese e in viale Risorgimento

Al via i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica in via Cervese sugli impianti di proprietà del comune di Forlì. Il progetto, realizzato da Hera Luce e voluto fortemente dall’Amministrazione comunale, comprende la sostituzione degli attuali apparecchi illuminanti stradali con apparecchi LED di nuova generazione per un totale di 1.000 punti luce lungo via Cervese e in viale Risorgimento, viale nel quale attualmente l’illuminazione è fortemente penalizzata dall’ombreggiatura delle alberature.

Si tratta di un intervento atteso da decenni dalla comunità forlivese. Per questo motivo, su viale Risorgimento verranno demoliti gli attuali punti luce e saranno sostituiti e raddoppiati con nuovi punti luce di arredo che forniranno illuminazione sia alla viabilità stradale che a quella pedonale prevedendo di posizionarli al di sotto delle fronde. Imminente è l’inizio lavori nella via Cervese, mentre in viale Risorgimento la data di inizio lavori è prevista per i primi settembre. Le opere saranno realizzate con imprese locali associate al Consorzio Cear di Forlì.

Il costo dei lavori, pari a 465.000 euro tutti a carico di Hera Luce, comporteranno ad opere ultimate un risparmio di energia elettrica del 70%, per un totale di 89 tonnellate equivalenti di petriolio all’anno evitate, pari a 191 tonnellate di anidride carbonica annue.

L’intervento rientra nelle politiche di miglioramento delle logiche Environmental, Social e Governance (Esg) attuate da Hera Luce attraverso l’applicazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile al 2030 promossi dall’Onu. In questo caso vengono attuati interventi di risparmio energetico (Sdg 7) e di consumo e produzione sostenibile, attraverso la circolarità materica dell’impianto (Sdg 12) dedicati alla creazione di città e comunità sostenibili (Sdg 11) grazie ad una gestione innovativa del servizio di illuminazione.

Un numero di pronto intervento dedicato. Per segnalazioni è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, il numero verde di pronto intervento di Hera Luce 800.498616.