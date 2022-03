Viali e quartieri illuminati da luce a led, ripartono i lavori: "Carenza di materie prime dietro lo stop forzato"

Dopo un periodo di sosta forzata dovuta alla carenza di materie prime, sono ripresi martedì i lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione nei viali di circonvallazione e nei centri urbani frazionali della città di Forlì, mediante la sostituzione di corpi illuminanti con nuovi punti a led. "Il difficile reperimento delle materie prime incide inevitabilmente anche sull’andamento e la calendarizzazione dei lavori pubblici - spiega l’assessore Vittorio Cicognani - in questo caso, il cronoprogramma dei lavori ha subito un’importante battuta di arresto per ragioni indipendenti dalla volontà di questa Amministrazione e dell’azienda appaltatrice Hera Luce. Ragioni con le quali, purtroppo, tutti gli enti locali in questo periodo devono confrontarsi".

Martedì, dopo circa un paio di mesi di sospensione, è ripresa a pieno ritmo l’installazione di 1136 punti luce oggetto di efficientamento energetico distribuiti nei viali di circonvallazione del centro storico (Viale Vittorio Veneto, Viale Italia e Piazzale del Lavoro), oltre ai centri urbani frazionali di Malmissole, Durazzanino, Lega-torre, Roncadello, Villanova, Bassette, Villagrappa, Zona artigianale Quattro, San Lorenzo in Noceto e Carpena. "Il progetto, dell’importo complessivo di 420mila euro, comporterà un risparmio energetico di 554.989 Kwh all'anno, l’abbattimento del consumo energetico pari al 78,98 %, la riduzione annua di Tonnellate Equivalenti di Petrolio pari a 103,74 Ton/anno; la riduzione annua di emissione di Co2 pari a 223 tonnellate all'anno e una diminuzione annua della spesa corrente per la fornitura di energia stimata in circa 110mila euro".

Conclude Cicognani: "L’elevata attenzione riservata da questa Giunta al tema dell’efficientamento energetico e a quello dell’abbattimento dei consumi in un’ottica di contenimento dei costi, autosufficienza e riduzione delle emissioni inquinanti è ancor più importante in un periodo come questo di forte instabilità geopolitica e crisi energetica”.